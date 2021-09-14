Заместитель главы МОН Артур Селецкий в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал, как появилась Всеукраинская школа онлайн 2.0

«Мы поняли, что 45 минут ребенка не удержать перед экраном. Это достаточно тяжело. И мы пытались сделать коротенькие видео от 5 до 12-15 мин, чтобы ребенок мог сфокусироваться именно на важном. И чтобы этот урок не был такой, что просто стоит учительница перед доской и рассказывает, а был интерактивным – чтобы были подсказки, чтобы были схемы, чтобы были рисунки, картинки – чтобы оно было «живым», - говорит эксперт.

Артур Селецкий признается, что эта работа была достаточно сложной.

«Были бессонные ночи, были красные глаза, были слезы учителей... Мы понимали, что мы стоим опять на этапе новой пандемии, и мы должны быстренько все это сделать», - сказал он.

Селецкий отметил, что учителя должны были пройти 4 этапа проверки, однако не каждый из них это выдерживал. По его словам, в съемках приняли участие около 100 лучших учителей Украины, и у каждого из них была своя команда, которая состояла из 10 человек.

«Это и визажисты, это и монтажники, это и психологи, это и преподаватели по актерскому мастерству. То есть было очень много людей, которые поддерживали учителей. Когда заходишь на площадку, там просто атмосфера была замечательная», - добавил заместитель главы МОН.

Он подчеркнул, что всего было снято 1700 уроков, и на сегодняшний день платформой пользуются 119 стран мира. Это диаспоры со всего мира, которые хотят учиться по украинской программе, отметил Селецкий.

Как сообщала Politeka, Греба рассказал, готова ли Украина вернуться к онлайн-образованию: «Мы стали более подготовленными».

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