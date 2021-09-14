Афганские беженцы – проблема для Украины? Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» рассказывает политический деятель Геннадий Балашов

«В какой-то степени да, если сюда поедут бедные афганцы. А если поедут богатые – проблемы нет. Я надеюсь, что к нам заедет вся верхушка афганского руководства со всеми украденными долларами и евро», - иронизирует эксперт.

По его словам, от бедных беженцев будут только проблемы.

«И всегда страна вынуждена выделять на это деньги, какие-то поселения, потом они пополняют ряды криминала… А вот богатые обычно – это инвесторы. Хорошо бы, чтобы к нам ехали богатые саудиты, богатые афганцы, богатые европейцы. Но, к сожалению, пока из Украины уезжают богатые украинцы», - сказал Балашов.

Он отметил, что богатых беженцев могла бы заинтересовать недвижимость в Украине.

«Обычно они покупают, допустим, если очень богатые люди с Востока – роскошные отели, рестораны привычно. Но, судя по всему, последние новости с парламента о том, как развивается строительная отрасль, как прокуратура кошмарит застройщиков… То вряд ли сюда будут вкладывать деньги», - резюмировал политический деятель.

Как сообщала Politeka, Балашов рассказал, когда Украина вступит в ЕС.

Также Politeka писала, что Балашов рассказал, почему Запад поддерживает Зеленского.