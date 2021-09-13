Политический эксперт Владислав Дзивидзинский рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» о последствиях начала работы «Северного потока-2».

Гость программы сообщает, что «Северный поток-2» начнет работать не раньше 1 октября хоть его уже достроили.

Тем не менее, подчеркивает Дзивидзинский Европа, которая больше всего всегда ценила свободу, выступает против того, чтобы Россия была монополистом, то есть и поставляла газ, и обладала газопроводом. «Недавно стало известно, что в Германии земельный суд запретил швейцарскому дочернему предприятию «Газпрома» быть единственным оператором «СП-2», - сообщает эксперт.

Он объясняет, что иначе Евросоюз попадет в полную зависимость от Российской Федерации, а газ, который он использует, и так российский на 43%. «РФ стремится держать Европу на газовой игле», - утверждает Дзивидзинский. Все это, подчеркивает он, будет иметь последствия и политические, и экономические, и военные. Следовательно, рассказывает политолог, Европа акцентирует на том, что согласно Третьему энергетическому пакету монополия считается запрещенной. «Таким образом, Россию лишили статуса единоличного оператора», - констатирует он.

По мнению политолога, Украине выгоден такой расклад. «И сейчас Украина обязана использовать ситуацию, ведь именно в Третьем энергопакете заложены гарантии для Украины относительно диверсификации поставок газа, диверсификации рисков», - объясняет гость программы.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что из-за Северного потока-2 Украина потеряла 5 млрд долларов в год.

Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский рассказал, почему Украина выбрала не результативную международную политику.