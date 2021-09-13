Политический эксперт Владислав Дзивидзинский в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, почему Украина выбрала нерезультативную международную политику.

“Украина выбрала ошибочную тактику поведения на международной арене. Мы почему-то решили, что нам обязаны. Нам обязаны помочь, нам обязаны выполнить Будапештский меморандум. По всей логике международных соглашений, они же для того и составляются, чтобы их выполняли. И ранее так и было, в основном. По Будапештскому меморандуму мы четко видим, что этого не состоялось”, - сказал Владислав Дзивидзинский.

Он отметил, что политика Украины состоит в том, чтобы напоминать, что с ней должны дружить.

“Сама роль Украины, в которой мы сидим и ждем, когда международные партнеры помогут, или что-то для нас сделают, приводят к вот таким действиям. Когда есть ряд встреч, когда есть ряд звонков, когда мы часто говорим обо всем, или повторяем одни и те же запросы, но не приходим ни к какому результату. Начиная от Минских соглашений, заканчивая любыми договорами, международными — они практически не реализуются в полной мере. Единственное, те договора, которые сейчас реализуются, и то с большими трудностями, потому что об этом не заботится как минимум наше правительство, это торговые договора”, - добавил Дзивидзинский.

По его словам, международная политика Украины не результативная, и не имеет четкой позиции.

Как сообщала Politeka, по мнению эксперта, в реальной политике такие вопросы, как украинский, быстро не решаются.

Также Politeka сообщала, что Багинский отметил, что политика должна быть понятной и проукраинской.



