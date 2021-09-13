Донбасс передумал становиться частью Российской Федерации. Об этом сообщил политический эксперт Владислав Дзивидзинский в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
Как объясняет гость программы, Путину удалось хорошо подготовить почву в Донбассе к событиям 2014-2015 годов. «Мы понимаем, что Донбасс чисто территориально и по человеческим коммуникациям всегда был близок к России», - говорит он и добавляет, что России удалось это использовать в свою пользу.
Тем не менее, говорит Дзивидзинский, сегодня ситуация начала меняться: Путин теряет рейтинг, сейчас его поддерживают меньше всего за все его президентство. «И даже Донбасс, который исторически всегда позитивно смотрел на некую авторитарную модель власти, которую Путин воплощает в России, на сегодняшний момент не дает даже 50% поддержки ему», - подчеркивает эксперт. Он объясняет, что на самом деле РФ не имеет стратегического видения дальнейшего развития этого региона.
Также политолог сообщает, что среди украинского населения уровень неприятия Путина достиг 80%. А согласно социологическим исследованиям, добавляет Дзивидзинский, президент России является наиболее неприемлемым политиком для украинцев.
Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, появится ли человек, который сможет разрубить донбасский Гордиев узел.
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Также Politeka писала о том, что Ермолаев рассказал, почему Украина не готова к тому, что Россия может отдалиться от нее.