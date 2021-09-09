Керівник аналітичного центру Strategic Group Sofia Андрій Єрмолаєв в ефірі програми “Культ Особистості” з Русланом Бізяєвим розповів, чому Україна не готова до того, що Росія може віддалитися від неї.
"Є реальний ризик історичний з того, що Росія буде поступово віддалятися від України. Природно, контролюючи Крим, контролюючи тепер нове утворення на Донбасі, з яким буде шукатися формула, як це відбудувати. Навряд чи федерація, швидше за все якісь партнерські відносини договору-підтримки. Мені здається, що ні українські геологи, ні політики не готові до того, що Росія перестане серйозно займатися українською політикою. Більш того — поступово ізолюватися", - сказав Андрій Єрмолаєв.
Він зазначив, що це буде означати, що Україна більше не братиме участі у великих геополітичних процесах, в яких вона брала участь через своє геополітичне положення.
"Замість того, щоб стати дійсно не просто мостом, а таким великим кластером промисловим, інфраструктурним — перетворюється в хутір. У хутір з обмеженими можливостями і територіальними, і економічними, і технологічними, і ментальними", - додав Єрмолаєв.
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