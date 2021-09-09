Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым рассказал, почему Украина не готова к тому, что Россия может отдалиться от нее.

“Есть реальный риск исторический из того, что Россия будет постепенно отдаляться от Украины. Естественно, контролируя Крым, контролируя теперь новое образование на Донбассе, с которым будет искаться формула, как это отстроить. Вряд ли федерация, скорее всего какие-то партнерские отношения договора-поддержки. Мне кажется, что ни украинские геологи, ни политики не готовы к тому, что Россия перестанет серьезно заниматься украинской политикой. Более того — постепенно изолироваться”, - сказал Андрей Ермолаев.

Он отметил, что это будет означать, что Украина больше не будет участвовать в больших геополитических процессах, в которых она участвовала из-за своего геополитического положения.

“Вместо того чтобы стать действительно не просто мостом, а таким крупным кластером промышленным, инфраструктурным — превращается в хутор. В хутор с ограниченными возможностями и территориальными, и экономическими, и технологическими, и ментальными”, - добавил Ермолаев.

Как сообщала Politeka, Вовк рассказал, что предшествовало распаду СССР.

Также Politeka сообщала, что Загородний рассказал, что Америка не дала расширений гарантий безопасности.