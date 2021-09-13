В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, будет ли Россия усиливать свое давление на Украину.

По мнению политолога, обострение на Востоке Украины состоится только при определенных обстоятельствах и условиях в сентябре. «Я имею в виду какое-то событие, которое станет триггером и запустит реакцию. Речь не идет о чем-то конкретном – «черным лебедем» может стать все что угодно», - рассуждает он. Также Бизяев предполагает, что в таком случае может быть второе Дебальцево.

Попутно эксперт отмечает, что Россия не оставит Украину из-за ситуации с Беларусью. «Действия РФ в отношении Украины и Беларуси – это два параллельных процесса, один из которых не мешает другому», - объясняет он.

К тому же, Бизяев напоминает о статье Путина: «Для него «красная линия» проходит по западной границе Украины. Любые попытки Запада продвинуться дальше этой линии он готов пресекать всеми возможными способами». По словам гостя программы, речь идет и об обострении на Востоке Украины и об экономической блокаде, и о закрытии воздушных путей и тому подобное. «Логика Путина такова: если начинается драка, то лучше бить первым», - подчеркивает он и добавляет, что в таком случае не стоит исключать ни одного возможного развития событий.

Как сообщала Politeka, Бизяев высказался о «Союзном государстве» России и Беларуси.

Также Politeka писала о том, что Ермолаев рассказал, почему Украина не готова к тому, что Россия может отдалиться от нее.