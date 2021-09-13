Принятие Закона об индустриальных парках в Украине открывает не только перспективы для развития экономики. Это, в первую очередь, преимущества для бизнеса. Об этом в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал народный депутат, глава Комитета экономического развития ВР Украины Дмитрий Наталуха.

«Дальше для того, чтобы это заработало полноценно, нужно будет принять еще один закон. Я их зарегистрировал, они лежат в комитете у Даниила Гетманцева. Если они будут приняты, мы сможем говорить инвесторам: «А еще мы освободим вас на 10 лет от налога на прибыль. А еще мы освободим вас от пошлины на ввоз оборудования, если вам нужно какое-то оборудование привезти для того, чтобы производить что-то на территории Украины», - рассказывает нардеп.

По его словам есть надежда, что реформа этого инструмента в скором времени будет закончена. По словам нардепа, это макроуровень. А средний уровень – это громады.

«По той же логике громады могут быть инициаторами создания индустриальных парков и таким образом конкурировать между собой, плюс добавлять еще свои «плюшки». У кого-то профтехучилище есть на территории громады. Они говорят: «Смотрите, мало того что вот это все, есть и профтехучилище. Давайте мы договоримся, чтобы они под вас программу придумали. Будут растить специалистов, и они сразу к вам на завод», - рассуждает он.

Наталуха объяснил, чем это еще интересно для громады: «Когда ты трудоустраиваешь туда человека, то у тебя часть НДФЛ все равно остается в местном бюджете. Поэтому они заинтересованы очень сильно».

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