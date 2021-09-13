В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев оценил наполненность украинских хранилищ и сказал, что сейчас там насчитывается 19 кубов газа.

Как иронично замечает Рябцев, премьер, очевидно, весь год работал, чтобы сохранить в украинских подземных хранилищах такое количество газа. «От этого нам как-то ни жарко, ни холодно...», - подчеркивает эксперт.

Он объясняет, что заявлять, по сути, можно что угодно, и делает одно уточнение: максимум треть из этого газа принадлежит «Нафтогазу», остальное - трейдерам. Также гость программы замечает, что этот газ может использовать еще структурное подразделение «Нафтогаза» - «Укртрансгаз». «И в прошлом году оператор подземных газовых хранилищ Украины рапортовал о том, что благодаря подземным газовым хранилищам Украины была обеспечена энергетическая безопасность Европы», - отмечает он.

Рябцев критикует этот анбандлинг и напоминает, что все функции - транспортировка, добыча, хранение и продажа - должны быть отделены. «Но по факту все равно группа осуществляет все, и при этом контролирует все финансовые потоки и говорит, как нужно делать всем остальным – поставщикам, потребителям – и не только газа», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Рябцев рассказал, насколько могут вырасти тарифы на тепло.

Также Politeka писала о том, что Кушнир рассказала, какими двумя путями можно решить вопрос с тарифом на газ.