Политический эксперт Светлана Кушнир в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказала, какими двумя путями можно решить вопрос с тарифом на газ.

“Надо спускать пар. Повышение тарифов, рост цен на газ — в Офисе президента никто не знает, что делать сейчас. Газ на внешних рынках, где мы покупаем, просто сумасшедшая цена. Что делать? Пути два. Закрыть глаза… Есть еще один вариант, но тут нужна политическая воля. Он страшный вариант. Нужно переписать договор с Россией. И тогда, возможно, цена на газ упадет в районе 15-20%”, - сказала Светлана Кушнир.

По ее словам, скидку в 25% Украина вряд ли смогла бы получить после эскалации отношений между странами.

“Да, это может быть "зрада". Но тут нужно как-то придумать, как эту "зраду" обойти, или обыграть. Хотя, украинский народ будет согласен. Если будет скидка, если чуть-чуть удавка на шее в виде коммунального налога будет ослаблена”, - добавила Кушнир.

Как сообщала Politeka, Майстришин отметил, что в случае использования биологического газа мы сразу получим хорошее топливо.

Также Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что этот отопительный сезон обещает быть самым сложным.