Эксперт и экономист Алексей Кущ назвал в своем блоге «Честный взгляд на экономику» те вопросы из сферы экономики, которые Украине стоило было ставить в США.

По словам ведущего, государству следовало добиваться ослабления по поддержке валютной долларовой ликвидности НБУ от нью-йоркского резервного банка. Попутно он напоминает, что ФРС уже предоставляла такую помощь Латинской Америке и Азии после кризиса 2008 года.

Кроме этого, отмечает Кущ, Украине следовало ставить вопрос о создании специального торгового режима. «Украина могла предложить Америке разрешить продавать без квоты и без пошлины наши товары, в первую очередь – промышленные. Так называемая программа «все кроме оружия» – это когда ты можешь продавать все, кроме вооружения на американском рынке», - отмечает эксперт.

По его мнению, стоило и требовать от США гарантий, а на их основе уже сформировать фонд гарантирования инвестиций в Украину в случае войны. Также экономист акцентирует на вопросе отмены пошлины на украинский металл. Как он объясняет, тогда украинский металл, трубы и колесные пары поступали бы на рынок США без пошлины и государство покупало бы американские локомотивы из своего же металла.

Тем не менее, констатирует Кущ, значительных успехов в сфере экономики во время визита в США добиться не удалось. «И даже отмены 25% этой пошлины мы не смогли добиться во время нашего визита в Америку. Пока украинские лидеры не перейдут на четкие, прагматичные и рациональные критерии и смыслы, мы не увидим экономического прорыва», - заключает эксперт.

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