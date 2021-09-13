Какова роль в нынешнем политическом раскладе спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политический эксперт Светлана Кушнир

«Разумков в последнее время активно демонстрирует стремление быть в рамках закона. При этом он критикует и своих товарищей по партии, и других представителей власти. В нашем парламенте перестало существовать понятие «сигнальное голосование», уже перестали десятки раз голосовать за один и тот же проект. Он уже не рассматривает скандальные, нелогичные законопроекты. А ведь, судя по всему, именно такие проекты вызвали конфликт с Конституционным судом. И все эти заседания Верховной Рады вёл Разумков», - напоминает гостья программы.

Она также прокомментировала результаты последних социологических опросов.

«Рейтинги показывают, что альтернативы Зеленскому нет, потому что все его соперники имеют очень серьёзный антирейтинг. Естественно, они успели его заработать, поскольку участвовали в политической борьбе с начала украинской независимости. Есть некоторые политики с низким антирейтингом, но их сейчас стараются придержать», - считает Светлана Кушнир.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга выразил мнение, что для власти важно не позволить Разумкову стать исполняющим обязанности президента.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Андрея Багинского, вопрос об отставке спикера может вызвать серьёзный конфликт.