Советник Министра инфраструктуры по IT Евгений Поремчук в программе “Tiger news” с Петром Охотиным рассказал, что нужно сделать Украине для развития IT-сферы.

"Некоторые целые зоопарки единорогов держат уже. Много-много миллиардов заработали. Наши украинцы же сделали WhatsApp. Но знаете, сколько Украина получила из этого? Ноль. Неблагоприятная среда. Здесь очень трудно сделать единорога... В Америке есть деньги. Ты знаешь, что сколько бы ты ни бился головой о стену — без вливания большой суммы денег на тот же маркетинг, на research, не то что на разработку — ты ничего не сделаешь. Не пробьешься на гигантские рынки. У нас в Украине очень мало свободных денег. А если они есть, то они спринтовые", - сказал Евгений Поремчук.

Он отметил, что инвесторы хотят вложить деньги на короткий срок, и при этом заработать большие деньги.

"Говорят, что Украина — это не про IT. У нас все на галерах сидят, бодишопы, торгуют нашим талантом. Это так, потому что у нас вся экономика сырьевая... Но тем не менее, даже с этой сырьевой базой нашей, украинский IT — это 5% ВВП. Эстония 6,4%, Россия до 1%, никто не знает. Польша 4%. IT — это единственная отрасль Украины, которая в 2019 году показала 31% прироста. В 2020 ковидном году, где все было хаотично, никто не знал, куда бежать — 20%. И в 2021 году 33% планируется до конца года рост отрасли", - добавил Поремчук.

По его словам, государству нужно либерализовать регуляцию IT сферы.

