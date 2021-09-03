Директор по маркетингу группы компаний «Инфомир» Игорь Окландер в программе Руслана Бизяева «Культ личности» выразил уверенность, что Украина может и должна самостоятельно преодолевать трудности, а не надеяться на помощь извне. Он привел в пример свою компанию.

«Мы с 2011 года поставляли продукцию в некоторые соседние страны, но в 2014 году не смогли продолжать торговлю и были вынуждены искать направления диверсификации наших поставок. Естественно, нам никто, как в Израиле и Дании, не говорил: «Ребята, мы тут проанализировали рынок. Вам лучше работать здесь, здесь сертификация удобнее, здесь логистика удобнее». Мы собственными силами разработали модель, где проанализировали все страны, выделили приоритетные для нас кластеры и с помощью этой модели нашли для себя приоритетные ниши, куда поставляем продукцию сегодня», - говорит он.

Окландер привел в пример Китай, где создан портал для товаропроизводителей. Любой, кто хочет произвести продукцию в Китае, может найти эту информацию на специальном сайте, выбрать завод, товаропроизводителя, отсортировать по цене, по условиям доставки, по различным другим параметрам выбрать этот завод и контактировать с ним напрямую.

«Нашим производителям нужно создавать аналог украинского Амазона. Нам надо перестать оглядываться на какие-то события, на которые мы повлиять не можем. У нас присутствует негативная риторика, какие-то пораженческие нарративы, в том плане, что нас кто-то обижает, на нас кто-то нападает, хочет захватить. Давайте примем за основу, что так есть, нас хотят захватить. Но что нам делать? Нам теперь лечь и умереть, или что? Если мы хотим здесь жить, мы хотим развиваться, понимать экономику – нам нужно поменять мировоззрение и подумать о том, чтобы нас не захватили, мы должны стать сильными», - заключает он.

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