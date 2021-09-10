В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» астролог Влад Росс рассказал, под какой звездой родился Владимир Путин и какая управляет его будущим.

Как объясняет гость программы, чтобы определить звезду человека, надо знать точный момент его рождения. «Но ведь Путин – гэбист, у них там всё засекречено, и достоверной официальной информации о его рождении нет», - говорит Росс.

Далее астролог рассказывает определенную информацию о президенте РФ: родился он в 1950 году, а не в 1952, его воспитывали двоюродные родственники, до 7 лет в Ленинграде его не видели, а настоящая мать проживает в Грузии. То есть, констатирует он, Путин не имеет неподвижной звезды. «Говорят, что его звезда – Спика, то есть Альфа Девы, но это вранье», - убежден эксперт.

Кроме этого, отмечает Росс, Путин убежден, что он - реинкарнация князя Владимира, чем можно объяснить его территориальные притязания, в частности Киев и Крым. «Впрочем, по мнению некоего шамана, он на самом деле перевоплощение одного из полководцев Батыя», - рассказывает он.

Тем не менее, говорит астролог, сейчас положение Путина становится все сложнее. «В Киеве сейчас правит свой Владимир, тоже может объявить себя реинкарнацией старого князя», - подчеркивает Росс.

Попутно он рассказывает, каких кадровых перестановок ждать в руководстве Украины. В частности, эксперт предполагает, что в отставку может уйти 3-4 человека, хоть он и не берется называть имена. Тем не менее, астролог ставит вопрос о том, кто придет им на замену. «Дело в том, что у Зеленского проблема: черная Луна в соединении с Юпитером. Поэтому у него на ключевые должности всегда подбираются не те люди, которых ему хотелось бы подобрать», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Росс рассказал, какой ситуации в связи с пандемией стоит ожидать осенью .