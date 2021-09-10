Что можно толковать в Конституции? Об этом юрист, политик, депутат Верховной Рады Украины трех созывов, судья Конституционного Суда Украины в отставке Виктор Шишкин рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Исходя из того исторического периода, в котором мы видим деятельность нашего парламента, пожалуй трудно понять некоторые нормы деятельности политической власти. Вот они принимали Закон о рынке земли. Там же четко написано в 13 статье, что земля, недра, и далее по тексту, является объектом собственности украинского народа. Что-то не понимают. Наверное, потому, что в 14 статье и еще в какой-то есть право собственности на землю», - говорит он.

Проведение национального референдума, наверное, было бы более конституционным, замечает ведущий.

«Национальный референдум - да. Но не всегда можно играть с национальными референдумами, потому что национальный референдум - это волеизъявление народа. А конституционное решение о толковании - это разъяснение, как правильно понимать или читать ту или иную норму закона. Вернемся к вопросу «что такое социальное государство?». Есть ли у нас расшифровка, истолкование от Конституционного суда, что такое социальное государство? Или правовое государство, или унитарное государство, когда у нас была Автономная республика Крым», - говорит юрист.

Основополагающие, доминирующие принципы записаны в первых 20 статьях Конституции Украины.

«Их достаточно, можно даже уже Конституцию не писать. Даже о децентрализации ничего не надо писать. Там написано, что у нас есть право на самоуправление. Все, этого достаточно, это - доктринальная линия. Далее, как оно реализуется - достаточно закона», - объясняет экс-нардеп.

Например, в третьей статьи Конституции написано о достоинстве. Но у нас нет никакого решения о толковании достоинства.

«В 2018 году рефреном впервые Конституционный суд впервые сказал о достоинстве. Но рефреном. В немецкой конституции первый раздел - это не организация государства и не начала, это права человека. Пожалуй, это реакция на предыдущий гитлеровский национал-социалистический режим. И там написано о достоинстве. Потому что в концлагерях не только жизнь отнимали. Отнималось человеческое достоинство», - делает вывод Шишкин.

Как сообщала Politeka, Шишкин рассказал о расколе фракции коммунистов в Раде и рождении независимой Украины: «Имели билет члена Коммунистической партии, но...».

Также Politeka сообщала, что первый Генпрокурор независимой Украины рассказал о попытках вырваться из имперской иерархии еще в 1990 году.



