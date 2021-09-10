Астролог Влад Росс в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» объяснил, почему в Украине не стоит проводить досрочные президентские выборы.

«Все уже знают в Офисе Зеленского, что Влад Росс против досрочных выборов. Потому что у Зеленского могут быть большие проблемы весной. Если назначать досрочные президентские выборы, они, естественно, могут произойти весной. А весной у Зеленского Сатурн входит в дом власти. А Сатурн – это ниспровержение, неожиданные препятствия, ситуации, где-то его в конце могут обойти», - говорит эксперт.

В то же время, по его мнению, Верховную Раду стоит распустить и провести досрочные парламентские выборы.

«Сейчас будет очень горячая ситуация. Марс входит в дом парламента – это 9 дом гороскопа. Уже первые драки начались… Там такие сложные ситуации. И вот Марс все время будет находиться в этом 9 доме гороскопа Украины… Мало того, еще и Марс делает свое обращение сейчас. А Марс – это всегда планета военных действий. Поэтому сейчас самый опасный период», - сказал Росс.

Он отметил, что в этот период РФ может напасть на Украину. Но астролог подчеркнул – в 20-тых числах Марс войдет в Весы, и тогда можно будет достичь каких-то компромиссов.

«Сейчас самый опасный момент, чтобы они не напали на Новую Каховку, не забрали канал, по которому вода направляется в Крым. Они уже объявляют с телевиденья, что бомбят Донецк. Хотя никто Донецк не бомбит, но пропаганда работает российская… Все говорят, что мы уже там напали на них», - резюмировал гость программы.

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