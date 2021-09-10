Экономист Алексей Кущ в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя» рассказал, почему принцип неолиберализма разрушается. По его словам, Америку захватывают левые идеи.

«Несколько лет назад Институт Гэллапа проводил исследование-опрос жителей США до 35 лет: впервые в истории США больше 50% предпочли социализм капитализму. Это говорит о том, что левые идеи начинают захватывать западное общество», - отметил Кущ.

По словам эксперта, сейчас в Америке идёт стремительное распространение левого политического спектра.

«Я это воспринимаю, как инстинкт самосохранения внутри этой системы. Система понимает, что если продолжать в том же духе, то вся эта пирамида обвалится. Ключевой принцип неолиберализма – максимизация прибыли на рациональном выборе потребителя (я выбираю то, что мне выгодней)», - подчеркнул Кущ.

Как отметил экономист, этот принцип сейчас разрушается, потому что максимизация прибыли и привела к экологической катастрофе. Эксперт объяснил это на примере автомобиля: если раньше создавали автомобиль, который ездил 30 лет, то сейчас для максимизации прибыли каждый год нужна новая модель автомобиля.

«В десятки раз произошел перерасход природных ресурсов из-за этого принципа. Рациональный выбор потребителя тоже не работает, потому что: «а попробуй меня заставить покупать зеленую электроэнергию в 5 раз дороже!», - сказал Кущ.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что со времени провозглашения независимости общество изменилось.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.