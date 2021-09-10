Депутат Верховной Рады Украины трех созывов, судья Конституционного Суда Украины в отставке Виктор Шишкин рассказал в программе Сергея Дойко «Личность», как продвигалось реформирование судебной системы в независимой Украине.

«Когда мы приняли Конституцию 1996 года, переходными положениями было отмечено осуществить судебную реформу в течение пяти лет. Конечно, у нас власть, как всегда, имела в виду то, что написано в Конституции. Об этом вспомнили уже на четвертом году, когда Ющенко был премьер-министром. Формировался бюджет на 2001 год. Мы им говорим, что в 2001 году наши суды будут принимать антиконституционные решения. Потому что нормы переходного положения сказали, что вы до 28 июня, то есть за пятилетие Конституции 2001 года, должны уже работать по-новому. А вы по-новому даже не подготовили организационную структуру судов», - говорит он.

Но для этого нужны деньги. Например, хотя бы на фиксацию техническими средствами нового процесса этой конституционной нормы.

«Поскольку комитеты при формировании бюджета и при обсуждении предложений комитетов по своему направлению, берем Комитет по правовой политике. Комитет поставил вопрос: давайте нам дополнительные деньги на финансирование якобы реформы, реорганизации. Посчитали, сколько можно потратить хотя бы на один год. Как сейчас помню: мы насчитали, что нужно 156 миллионов», - вспоминает экс-нардеп.

На заседание комитета премьер-министр, как правило, не ходит. Но на этот раз пришел Виктор Ющенко.

«Ющенко долго чесал затылок, но ему все аргументы привели. Ющенко сказал: «Ну что, так найдем вам деньги». И долго думал, как искать, как считать. Спорил, говорил, что это невозможно. Но потом нашли. В государственный бюджет забили эту сумму», - говорит Шишкин.

Politeka сообщала мнение Шишкина, куда из Конституции Украины 1996 года пропало право на восстание.

Также Politeka сообщала, что Шишкин рассказал о расколе фракции коммунистов в Раде и рождении независимой Украины.