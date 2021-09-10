В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по работе ЖКХ Олег Попенко рассказал, что в Украине будет с рынком электроэнергии.

«Стоимость электроэнергии снижается на 24 копейки для тех, кто потребляет до 250 кВт в месяц и считается, что это 80% населения. Но, во-первых, это не 80% населения, потому что мерить потребление электроэнергии нужно по периодам. Период потребления электроэнергии зимой и летом абсолютно разный, потому что люди летом больше времени проводят на улице и потребляют меньше электроэнергии. Соответственно 80% населения потребляет 250 кВт в летний период, а зимой это будет приблизительно 50% - 55% населения», - подчеркнул он.

Попенко сказал, что в ноябре-декабре будет пик поднятия потребления электроэнергии. Сам принцип распределения 250 кВт абсолютно не работает, считает он, потому что 250 кВт это на один счетчик, но никто не знает, сколько человек проживает в квартире. Поэтому потребление электроэнергии, считает он, надо рассчитывать на одного человека, который зарегистрирован по адресу и это должно быть 100 - 120 кВт на одно зарегистрированное лицо.

«В итоге мы допустили ошибку, которая серьезно повлияет, потому что часть людей просто физически не смогут вписаться в 250 кВт в месяц. Да какая-то часть населения будет попадать под эту льготу, но не забываем, что с 1 января у нас был тариф 90 копеек для тех, кто потребляет до 100 кВт в месяц. А потом был для всех остальных 1,68 грн, то есть сначала тариф повысили на 78 копеек, а теперь понизили на 24 копейки. И как теперь считать, понизили тариф или нет, непонятно», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Рябцева, что низкие цены на электроэнергию в Украине появляются за счет того, что существуют два огромных государственных предприятия.