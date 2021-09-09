Экономист Алексей Кущ в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя» рассказал о неолиберализме в Украине. По его словам, неолиберализм в Украине не работает.
«Если говорить о примере Украины, то здесь вообще идеальная ситуация для анализа, почему происходит демографический кризис. У нас 12 миллионов пенсионеров. Мы вымираем как нация: каждый год минус 300 тысяч человек (это минус такой город как Житомир каждый год). Каждый год пенсионеров всё больше, а молодежи всё меньше», - отметил Кущ.
По словам эксперта, среде, в которой все люди пытаются разъехаться, неолиберальная модель не подходит. По мнению экономиста, Украина – это типичный пример, почему неолиберальная модель не работает: демографическая ситуация, количество пенсионеров и уменьшение работоспособного населения.
«Здесь роль государства будет только возрастать, потому что нужно будет как-то огромную социальную группу пенсионеров, которые не могут себя капитализировать на рынке труда, содержать», - подчеркнул Кущ.
По мнению эксперта, в Украине неолиберальная модель не работает, потому что нынешний расклад в нашей стране только стимулирует увеличение роли государства.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что со времени провозглашения независимости общество изменилось.
Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Кто не доедал в детстве, тот и в старости в богатстве будет прятать кусочек хлеба под подушкой.