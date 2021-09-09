Экс-заместительница министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская назвала в программе «Акценты» с блогером Татьяной Резвин ключевые воплощенные реформы по здравоохранению.

Как рассказывает эксперт, сейчас говорится о том, что многие отрасли медицины и имеют медикаменты, и имеют чем лечить, но на самом деле ситуация выглядит иначе. «Первое и глобальное, что было сделано недостаточно - это самообман о бесплатной медицине», - подчеркивает она. Лисневская отмечает, что бесплатная медицина в Украине есть только на бумаге, но глобально для пациентов ее нет.

В то же время, говорит она, чиновники не осмеливаются сказать правду: глобальная бесплатная медицина слишком дорогая для государства, а потому она существует только в социальной части. Гостья программы объясняет, что об этом не говорят из-за страха потерять рейтинги, ведь население хочет иметь бесплатную медицину. «Но либо тогда из бюджета мы должны дать больше денег этой бесплатной медицине, и она все равно не будет полностью бесплатной, либо надо понять, что есть социальный пакет, как сейчас, который Национальная служба здоровья собственно и платит, а какая-то часть должна быть из других средств финансирования», - рассуждает Лисневская.

Итак, в целом эксперт делает вывод, что воплотить реформы по здравоохранению не получилось. «Потому что люди так и не получили качественной доступной медицины в полном объеме, а врачи так и не получили достойных зарплат и нормальной работы», - констатирует она.

Как сообщала Politeka, Аристов рассказал о тенденциях в системе здравоохранения .