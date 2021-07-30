У новій програмі «Головне» інфекціоніст Світлана Федорова розповіла про вакцинацію, якою вакциною краще щепитися і чи варто вакцинуватися взагалі

«У противоковідних вакцин немає особливих відмінностей. На сьогоднішній день не бракує будь-яких вакцин. Все, що відбувається на рівні рекламних компаній тієї чи іншої фірми, висловлювання тих чи інших фахівців, в принципі, люди у нас всі зараз читають і кожен може зробити свої висновки. Але я б радила всім, хто йде прищеплюватися, а я за вакцинацію однозначно і вважаю, що кожен повинен зробити щеплення, але перед вакцинацією найкраще порадитися зі своїм сімейним лікарем або з лікарем інфекціоністом», - підкреслила вона.

Федорова вважає, що ці фахівці зможуть професійно оцінить стан вашого імунітету, можливо, підказати за віковими категоріями та супутніми захворюваннями, тому що лікарі зараз вже більше в темі і знають як діяти. Будь-яка людина може вибрати собі вакцину і в них особливої ​​різниці немає, впевнена вона, але краще, звичайно, перед щепленням порадитися з фахівцем.

«Побічні реакції на вакцинацію потрібно розмежувати на побічні місцеві реакції, такі як незначне підвищення температури, незначний біль або ущільнення в місці введення вакцини. Це неправильно називати їх побічною реакцією - це скоріше місцева реакція, яка часто і лякає людей. Але температура - це нормально в межах норми для вакцинації і не тільки ковідна вакцина так себе проявляє, виробляючи імунітет», - акцентувала вона.

Федорова повідомила, що такі справжні побічні реакції як тромбофлебіт, вплив на систему кровотворення - це реакції, які залежать природно від стану людини, стану її імунної системи, внутрішнього середовища, тому треба радитися з лікарем, доктор оглядає перед вакцинацією і вибирає оптимальну схему вакцинації.

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