В новой программе «Главное» инфекционист Светлана Федорова рассказала про вакцинацию, какой вакциной лучше прививаться и стоит ли вакцинироваться вообще

«У противоковидных вакцин нет особых отличий. На сегодняшний день нет недостатка любых вакцин. Все, что происходит на уровне рекламных компаний той или иной фирмы, высказывания тех или иных специалистов, в принципе, люди у нас все сейчас читающие и каждый может сделать свои выводы. Но я бы советовала всем, кто идет прививаться, а я за вакцинацию однозначно и считаю, что каждый должен привиться, но перед вакцинацией лучше всего посоветоваться со своим семейным врачом либо с врачом инфекционистом», - подчеркнула она.

Федорова считает, что эти специалисты смогут профессионально оценит состояние вашего иммунитета, возможно, подскажут по возрастным категориям и сопутствующим заболеваниям, потому что врачи сейчас уже больше в теме и знают как действовать. Любой человек может выбрать себе вакцину и в них особой разницы нет, уверена она, но лучше, конечно, перед прививкой посоветоваться со специалистом.

«Побочные реакции на вакцинацию нужно разграничить на побочные местные реакции, такие как незначительное повышение температуры, незначительная боль либо уплотнение в месте введения вакцины. Это неправильно называть их побочной реакцией - это скорее местная реакция, которая зачастую и пугает людей. Но температура - это нормально в пределах нормы для вакцинации. И не только ковидная вакцина так себя проявляет, вырабатывая иммунитет», - акцентировала она.

Федорова сообщила, что такие истинные побочные реакции как тромбофлебит, влияние на систему кроветворения - это реакции, которые зависят, естественно, от состояния человека, состояния его иммунной системы, внутренней среды, поэтому надо советоваться с врачом, доктор осматривает перед вакцинацией и выбирает оптимальную схему вакцинации.

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