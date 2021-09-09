Какова роль спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в нынешнем политическом раскладе? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует политолог Алексей Якубин.

«Разумков в последнее время демонстрирует нежелание играть в игры Банковой. На заседаниях СНБО Разумков не голосовал за многие президентские инициативы. Однажды на таком заседании он даже заявил: мне не нравится, что мы приходим – а нас только информируют, и мы должны с кондачка голосовать. Тем более это важно, если у нас СНБО стал настолько значимой структурой. Насколько мне известно, сейчас на Банковой рассматривают Стефанчука как возможную замену Разумкову. Поэтому сейчас именно Стефанчук ведёт разговоры о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных перевыборах: пусть депутаты не думают, что они незаменимы», - считает эксперт.

По его мнению, в Офисе президента стремятся к тому, чтобы парламентарии постоянно чувствовали над головой дамоклов меч роспуска.

«Вопрос в том, хотят ли на Банковой сохранить монобольшинство в парламенте. Сейчас иногда создаётся впечатление, что оно, наоборот, мешает власти. Монобольшинство не позволяет размыть ответственность, а ведь в 2019 году была именно такая задумка: разделить её, как минимум, с «Голосом». Обсуждалась возможная коалиция и с «Батькивщиной», а сейчас уже так не получится. А если речь зайдёт о Минском процессе и его реализации, то у власти может не хватить для этого голосов – часть «слуг народа» откажется голосовать», - говорит Алексей Якубин.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Михаил Чаплыга рассмотрел вероятность досрочных перевыборов парламента.