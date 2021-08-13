Політолог Михайло Чаплига у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про ймовірність дострокових виборів.

«Кінець осені – явка низька і вони можуть. Швидше за все, вони можуть «намутити» на свята, щоб явка була зовсім маленька, тому вони і хотіли в кінці серпня. У них був сценарій: або в кінці серпня, коли нікого немає, але вони не встигали і побоялися ризикувати або дійсно на зимові канікули», - зазначив Чаплига.

За словами експерта, для проведення дострокових виборів нинішньої влади треба внести зміни до Виборчого кодексу. На думку політолога, це дуже легко зробити, тому що поміняти треба всього лише один рядок.

«Треба тоді що зробити? Прибрати Разумкова, тому що він 60 днів буде ВО», - підкреслив Чаплига.

Як зазначив експерт, Разумков демонстративно показує, не беручи участь в засіданнях РНБО, що він не згоден з владою, хоча він є членом Ради. За словами політолога, конкуренція Разумкова не вигідна владі.

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