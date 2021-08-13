Политолог Михаил Чаплыга в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о вероятности досрочных выборов.
«Конец осени – явка низкая и они могут. Скорее всего, они могут «намутить» на праздники, чтобы явка была совсем маленькая, поэтому они и хотели в конце августа. У них был сценарий: либо в конце августа, когда никого нет, но они не успевали и побоялись рисковать либо действительно на зимние каникулы», - отметил Чаплыга.
По словам эксперта, для проведения досрочных выборов нынешней власти надо внести изменения в Избирательный кодекс. По мнению политолога, это очень легко сделать, потому что поменять надо всего лишь одну строчку.
«Надо тогда что сделать? Убрать Разумкова, потому что он 60 дней будет ВО», - подчеркнул Чаплыга.
Как отметил эксперт, Разумков демонстративно показывает, не участвуя в заседаниях СНБО, что он не согласен с властью, хотя он является членом Совета. По словам политолога, конкуренция Разумкова не выгодна власти.
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