Политолог Михаил Чаплыга в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о вероятности досрочных выборов.

«Конец осени – явка низкая и они могут. Скорее всего, они могут «намутить» на праздники, чтобы явка была совсем маленькая, поэтому они и хотели в конце августа. У них был сценарий: либо в конце августа, когда никого нет, но они не успевали и побоялись рисковать либо действительно на зимние каникулы», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, для проведения досрочных выборов нынешней власти надо внести изменения в Избирательный кодекс. По мнению политолога, это очень легко сделать, потому что поменять надо всего лишь одну строчку.

«Надо тогда что сделать? Убрать Разумкова, потому что он 60 дней будет ВО», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил эксперт, Разумков демонстративно показывает, не участвуя в заседаниях СНБО, что он не согласен с властью, хотя он является членом Совета. По словам политолога, конкуренция Разумкова не выгодна власти.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, зачем Западу гарантированный транзит через Украину.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга рассказал, что будет влиять на цену газа.