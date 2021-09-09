Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, что мешает развиваться украинской энергетической инфраструктуре.
Илия Куса рассказал, будет ли США инвестировать в Украину.
“Американцы никуда не спешат. Им это интересно, но их пока отпугивает то, что здесь нет нормальных условий, которые бы гарантировали инвесторам безопасность своих вкладов и то, что это будет реализовано. А не очередной провал, который сейчас американцам не нужен. И кто платить будет? 30 миллиардов. Нам надо модернизировать нашу инфраструктуру энергетическую. Это действительно очень нужно сделать. Но за чьи деньги?”, - сказал Куса.
По его словам, у Украины нет таких денег на развитие энергетической инфраструктуры, а брать кредиты нельзя, поскольку это увеличит долги.
“У части политиков есть надежда на некие гранты. Просто инвестиции, гранты, что кто-то придет, даст. Я не уверен в этом. Инвестиционная политика в Украине — это наше слабое место. Это нужно признать. Это вообще-то никто не скрывает, и над этим надо работать”, - добавил Илия Куса.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину после первого эфира: что произошло
В Минздраве сообщили, на ком меньше всего отразится новый карантин: "На этой неделе..."
Шоптенко жестко раскритиковали после первого эфира «Танців з зірками»: «Неужели нет новых и…»
Ужесточение карантина, к чему готовиться с 13 сентября: «Украина перейдет в…»
Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что у нас остались недостроенные подготовленные площадки на нескольких атомных станциях.
Также Politeka сообщала, что Лазарев отметил, что разговоры о приватизации атомных активов идут уже давно.