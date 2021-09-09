Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, что мешает развиваться украинской энергетической инфраструктуре.

Илия Куса рассказал, будет ли США инвестировать в Украину.

“Американцы никуда не спешат. Им это интересно, но их пока отпугивает то, что здесь нет нормальных условий, которые бы гарантировали инвесторам безопасность своих вкладов и то, что это будет реализовано. А не очередной провал, который сейчас американцам не нужен. И кто платить будет? 30 миллиардов. Нам надо модернизировать нашу инфраструктуру энергетическую. Это действительно очень нужно сделать. Но за чьи деньги?”, - сказал Куса.

По его словам, у Украины нет таких денег на развитие энергетической инфраструктуры, а брать кредиты нельзя, поскольку это увеличит долги.

“У части политиков есть надежда на некие гранты. Просто инвестиции, гранты, что кто-то придет, даст. Я не уверен в этом. Инвестиционная политика в Украине — это наше слабое место. Это нужно признать. Это вообще-то никто не скрывает, и над этим надо работать”, - добавил Илия Куса.

Как сообщала Politeka , Загородний заявил, что у нас остались недостроенные подготовленные площадки на нескольких атомных станциях .