В своем блоге «Ще не вмерла» политик, журналист, поэт и композитор Евгений Рыбчинский прокомментировал основные итоги визита президента Зеленского в Вашингтон. По его мнению, несмотря на некоторые отказы, визит оказался успешным и перспективным.

«В целом визит был удачный, результативный и очень перспективный», - считает Рыбчинский.

Он отметил, что полученные 463 млн должны быть потрачены на программы, ориентированные на обеспечение прав человека, в частности на восстановление справедливости через реализацию судебной реформы, то есть на чистку коррумпированных судов, на дальнейшую децентрализацию и на дальнейшую приватизацию государственной собственности.

«Не удалось получить гарантии энергетической безопасности Украины путем новых санкций США в отношении Северного Потока-2. Да, действительно, «Энергоатом» и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков на наших атомных электростанциях на общую сумму до $30 млрд. Но это совсем другая тема. Ведь Северный поток-2 реально может превратить нашу ГТС на кучу металлолома. А об этом в Вашингтоне не было подписано ничего существенного», - рассказал Рыбчинский.

Поэтому, говорит политик, после приезда Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и попросил о сохранении санкций в отношении Северного потока-2. По мнению Рыбчинского, эта просьба будет удовлетворена, ведь перед очередными гонками в следующем 2022 году все американские нардепы будут изображать патриотизм и принципиальность, потому что это реально конвертируется в голоса на выборах.

«Банковая отказалась от реализации минской капитуляции в любой форме, от особого статуса Донбасса, от проведения выборов на оккупированной территории к деоккупации, от «формулы Штайнмайера» и «минских соглашений», подписанных в 2015 году предыдущим гарантом, и проговорила прямую военную помощь Украине и статус союзника США вне НАТО. Так что «зрада» очередной раз отменяется», - заявил Рыбчинский.

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