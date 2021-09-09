Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал об эффекте Крюгера и провел параллель с нашей властью. По мнению экономиста, наша власть – непрофессиональная.

«У нас всё есть для того, чтобы жить счастливо, но только не хватает ума тем, кто должен этим заниматься. Есть такой эффект Крюгера, когда у власти стоят низкоквалифицированные непрофессиональные люди, принимают ошибочные решения, делают неправильные выводы, а потом не могут оценить последствия, сделать правильные выводы и прийти к их исполнению», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, людям, которые попадают под концепцию эффекта Крюгера, свойственна высокая самооценка и они не понимают, что допускают ошибки, а верят в то, что всё держат под контролем и делают всё хорошо.

«Мы это видим сейчас повсеместно: у нас можно быть фотографом и стать народным депутатом, а потом и губернатором области. Поэтому говорить о макро или микро экономике не с кем», - подчеркнул Атаманюк.

По мнению экономиста, наша власть соответствует людям с эффектом Крюгера из-за схожих характеристик, что включает в себя этот эффект.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что только 1% украинцев считают себя средним классом.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Мы на 9 месте в мире по участию государства в формировании ВВП страны.



