В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический эксперт Андрей Кучер рассказал, когда следует ожидать замен в правительстве, о которых уже говорят давно, и будут ли они вообще.

Кучер предполагает, что кадровые перестановки в правительстве произойдут в ближайшее время.

В частности, он говорит о замене Андрея Тарана, министра обороны. По словам эксперта, среди кандидатов на его пост есть Гусев, который имеет опыт в сфере материально-технического обеспечения, но не слишком силен в бюджетных вопросах. В этом плане, говорит он, преимущество имеет Ирина Верещук.

По мнению Кучера, Верещук - наиболее вероятный кандидат на пост министра обороны, хоть и не провластный. Кроме этого, рассуждает он, если министром назначат кого-то другого, то саму Верещук поставят на любую должность, только не военного направления. «А для нее это будет не лучший вариант, она будет наиболее комфортно чувствовать себя именно во главе МО. Да и на международной арене будет выигрышно смотреться министр обороны – женщина», - рассуждает Кучер.

Попутно политолог оценил вероятность того, что президентом Украины станет женщина. «При наличии финансового, медийного и кадрового ресурса женщину-президента можно вырастить за два – два с половиной года», - утверждает он. По мнению Кучера, сегодня при желании как раз таки можно запустить этот процесс.

Как сообщала Politeka, Багинский рассказал, произойдут ли в ближайшее время кадровые перестановки в правительстве.