В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политический эксперт Андрей Кучер рассказал, когда следует ожидать замен в правительстве, о которых уже говорят давно, и будут ли они вообще.
Кучер предполагает, что кадровые перестановки в правительстве произойдут в ближайшее время.
В частности, он говорит о замене Андрея Тарана, министра обороны. По словам эксперта, среди кандидатов на его пост есть Гусев, который имеет опыт в сфере материально-технического обеспечения, но не слишком силен в бюджетных вопросах. В этом плане, говорит он, преимущество имеет Ирина Верещук.
По мнению Кучера, Верещук - наиболее вероятный кандидат на пост министра обороны, хоть и не провластный. Кроме этого, рассуждает он, если министром назначат кого-то другого, то саму Верещук поставят на любую должность, только не военного направления. «А для нее это будет не лучший вариант, она будет наиболее комфортно чувствовать себя именно во главе МО. Да и на международной арене будет выигрышно смотреться министр обороны – женщина», - рассуждает Кучер.
Попутно политолог оценил вероятность того, что президентом Украины станет женщина. «При наличии финансового, медийного и кадрового ресурса женщину-президента можно вырастить за два – два с половиной года», - утверждает он. По мнению Кучера, сегодня при желании как раз таки можно запустить этот процесс.
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Как сообщала Politeka, Багинский рассказал, произойдут ли в ближайшее время кадровые перестановки в правительстве.
Также Politeka писала о том, что Бронжуков рассказал, повлияют ли отации в правительстве на повседневность украинцев.