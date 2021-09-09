Политический эксперт Андрей Кучер в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» объяснил, почему не стоит ожидать перевыборов в Верховную Раду

«Это уже не первый раз такие страшилки. И каждый раз, каждый год мы сталкиваемся с тем, что новый политический сезон начинается с того, что «скоро перевыборы в Верховную Раду». Но на самом деле предпосылок законных к этому нет. Помимо этого, нет воли политической элиты», - говорит эксперт.

В то же время, по его словам, с точки зрения законодательства действительно есть лазейка, как распустить парламент.

«Но я лично в это не верю. Потому что помимо законных оснований должна быть еще и воля политической элиты. На данном этапе нет политической элиты, которая заинтересована в том, чтобы были перевыборы. Сами «слуги» не заинтересованы в том, чтоб были перевыборы», - сказал Кучер.

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