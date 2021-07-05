Політичний експерт Тетяна Лупова у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповіла, яким чином весь Кабінет міністрів України можуть відправити у відставку.

«Коли останній раз їх цікавило питання юридично правильного обґрунтування? Верховну Раду попередню відправили взагалі просто тому, що захотілося. Нічого не завадить відправити точно так само Кабмін», - каже експерт.

Лупова зазначає, що якщо Верховна Рада не дасть потрібну кількість голосів для розпуску Кабінету міністрів – у відставку піде і сама ВР.

«Там є нове обличчя на посаду прем'єр-міністра. Наскільки я розумію, наш президент хоче бачити там... Йдеться про те, що, можливо, новим прем'єром буде Любченко (Олексій Любченко – перший віце-прем'єр, міністр економіки України, екс-глава Державної податкової служби, - ред.)», - сказала вона.

За її словами, деякі сили з Офісу президента вмовляють Зеленського піти на перевибори.

«Юридично це не представляється можливим. Немає приводу президенту піти у відставку і тут же переобратися заново. І якщо президента вмовлять, то, можливо, ми ще отримаємо і президентські вибори. А ось чим вони закінчаться – велике питання. Тому що мені не зовсім зрозуміло... Якщо він погодиться, чи не зроблять в останній момент рокірування без його участі, без його згоди. І чи не поставлять туди більш зручну кандидатуру, скажімо, для Офісу президента, наприклад, або для тих сил, які впливають на Офіс президента в даний момент», - резюмувала Лупова.

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