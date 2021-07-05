Политический эксперт Татьяна Лупова в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, каким образом весь Кабинет министров Украины могут отправить в отставку.

«Когда последний раз их интересовал вопрос юридически правильного обоснования? Верховную Раду прошлую отправили вообще просто потому, что захотелось. Ничего не помешает отправить точно так же Кабмин», - говорит эксперт.

Лупова отмечает, что если Верховная Рада не даст нужное количество голосов для роспуска Кабинета министров – в отставку уйдет и сама ВР.

«Там есть новое лицо на должность премьер-министра. Насколько я понимаю, наш президент хочет видеть там… Идет речь о том, что, возможно, новым премьером будет Любченко (Алексей Любченко – первый вице-премьер, министр экономики Украины, экс-глава Государственной налоговой службы, - ред.)», - сказала она.

По ее словам, некоторые силы из Офиса президента уговаривают Зеленского пойти на перевыборы.

«Юридически это не представляется возможным. Нет повода президенту уйти в отставку и тут же переизбраться заново. И если президента уговорят, то, возможно, мы еще получим и президентские выборы. А вот чем они закончатся – большой вопрос. Потому что мне не совсем понятно… Если он согласится, не сделают ли в последний момент рокировку без его участия, без его согласия. И не поставят ли туда более удобную кандидатуру, скажем, для Офиса президента, например, или для тех сил, которые влияют на Офис президента в данный момент», - резюмировала Лупова.

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