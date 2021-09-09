События развиваются по сценарию Кремля и на морском участке «Северного потока-2» положили уже последнюю трубу. Эту ситуацию прокомментировал политолог-международник Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар» .

Как сообщает эксперт, последнюю трубу на морском участке Северного потока-2 уже положили. Он отмечает, что события развиваются по сценарию Кремля, пусть как бы ни противились страны Балтии, США и Польша. «Предстоят ещё технические работы на поверхности. Но, по заявлению компании-оператора «AG NS-2», до конца года газопровод в обход Украины планируется ввести в эксплуатацию», - рассказывает ведущий.

Яли добавляет, что сейчас в Европе дефицит газа, его стоимость на спотовом рынке уже вышла за отметку в 650 долларов за тысячу кубометров. Эта ситуация, объясняет он, только будет способствовать запуску Северного потока-2.

Эксперт акцентирует внимание на том, что Европа, очевидно, не рассматривает РФ как угрозу, ведь немецкие, французские, австрийские и нидерландские компании уже приложились к строительству Северного потока-2. Иначе, подчеркивает Яли, никто бы не принимал участия в этом проекта. «На этом фоне просто смешны заявления представителей ультраправого крыла украинских политиков и «порохоботов» уже 7 лет о том, что Украина охраняет весь западный мир против российской навалы на Донбассе. Пора уже очнуться и перестать нести эту пропагандистскую чушь», - констатирует он.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что Германия в следующие год-два может превратиться в крупнейший газовый хаб в ЕС .