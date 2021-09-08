Політолог Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар» розповів про позиції деяких європейських країн щодо взаємин з Україною, в тому числі в контексті російсько-української війни, заявивши про подвійні стандарти деяких з них.

Наприклад, каже Ялі, деякі країни ЄС заявляють про свою підтримку України перед обличчям російської агресії, але при цьому беруть участь убудівництві того ж Північного потоку-2, через що Україна ризикує з 2024 роки втратити гарантовані 2 млрд доларів.

«Польща - ледь не головний наш союзник в ЄС у протистоянні російській агресії, принаймні на словах, і багаторічний «адвокат» України в Брюсселі наших євроатлантичних прагнень. З моменту отримання безвізу України Польща отримала невичерпний потік трудових ресурсів і дешевої, але якісної робочої сили», - заявив Ялі.

За його словами, те ж саме стосується і Чехії, Італії, Португалії та в меншій мірі інших країн ЄС, деякі з яких мають «подвійний гешефт»: виступають за зняття санкцій проти Росії, за що отримують від неї економічні преференції.

«Як, наприклад, Угорщина, зовсім нещодавно підписала контракт з «Газпромом» на постачання газу в обхід України, при цьому блокуючи співробітництво України з НАТО через мовний закон, і має з трудом приховувані територіальні претензії до України», - розповів Ялі.

Також він зазначив, що Туреччина Ердогана, з одного боку, за останні десять років завдяки пільговим цінам на російський газ і будівництву газопроводу в обхід України сама вже перетворилася в газовий хаб, а з іншого боку – Анкара не визнала анексію Криму, але і не ввела санкції проти РФ. Зате, додав політолог, стала ледь не головним партнером України у військовій сфері, експортуючи далеко не тільки безпілотники, але і підписавши багатомільйонні контракти на будівництво кораблів для України.

«При цьому Ердоган ледь не єдиний політик у світі сьогодні, який може дозволити собі регулярно наносити геополітичні ляпаси Путіну, і відбуватися при цьому «одними помідорами», як це було після збиття російського військового літака в турецькому повітряному просторі у 2016-му році. А у минулому році завдав ще один ляпас, надавши військову підтримку Азербайджану у конфлікті з Вірменією за Нагірний Карабах, тим самим закріпившись у ще одному «споконвічно російському» регіоні Закавказзя», - каже Ялі.

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