Политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» рассказал о позициях некоторых европейских стран по поводу взаимоотношений с Украиной, в том числе в контексте российско-украинской войны, заявив о двойных стандартах некоторых из них.

Например, говорит Яли, некоторые страны ЕС заявляют о своей поддержке Украины перед лицом российской агрессии, но при этом принимают участие в строительстве того же Северного потока-2, из-за чего Украина рискует с 2024 года потерять гарантированные 2 млрд долларов.

«Польша–едва не главный наш союзник в ЕС в противостоянии российской агрессии, по крайней мере на словах, и многолетний «адвокат»Украины в Брюсселе наших евроатлантических устремлений. С момента получения безвиза Украиной Польша получила неиссякаемый поток трудовых ресурсов и дешёвой, но качественной рабочей силы», - заявил Яли.

По его словам, то же самое касается и Чехии, Италии, Португалии и в меньшей степени других стран ЕС, некоторые из которых имеют «двойной гешефт»: выступают за снятие санкций против России, за что получают от неё экономические преференции.

«Как, к примеру, Венгрия, совсем недавно подписавшая контракт с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины, при этом блокируя сотрудничество Украины с НАТО из-за языкового закона, и имеет с трудом скрываемые территориальные претензии к Украине», - рассказал Яли.

Также он отметил, что Турция Эрдогана, с одной стороны, за последние десять лет благодаря льготным ценам на российский газ и строительству газопровода в обход Украины, сама уже превратилась в газовый хаб, а с другой стороны – Анкара не признала аннексию Крыма, но и не ввела санкций против РФ. Зато, добавил политолог, стала едва не главным партнёром Украины в военной сфере, экспортируя далеко не только беспилотники, но и подписав многомиллионные контракты на строительство кораблей для Украины.

«При этом Эрдоган едва ли не единственный политик в мире сегодня, который может позволить себе регулярно наноситьгеополитические оплеухи Путину, и отделываться при этом «одними помидорами», как это было после сбития российского военного самолёта в турецком воздушном пространстве в 2016-м году. А в прошлом году нанесла еще одну пощёчину, оказав военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией за Нагорный Карабах, тем самым закрепившись в ещё одном «исконно русском» регионе Закавказья», - говорит Яли.

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