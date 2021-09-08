В программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук назвала причины, по которым МВФ и в дальнейшем предоставляет Украине финансовую помощь.
Как объясняет Ставнийчук, все в мире решают национальные интересы. «И мировые гегемоны, и обычные европейские страны, в каждом вопросе, который касается их сотрудничества с той или иной страной — всегда, прежде всего, руководствуются собственными национальными интересами», - подчеркивает она. Эксперт отмечает, что это касается и РФ, и ЕС, и НАТО, а потому и МВФ продолжает оказывать Украине финансирование, даже несмотря на неэффективность реформ.
Попутно юрист комментирует выгодное геостратегическое расположение Украины: именно здесь встречаются разные стороны света. «Украина с ее серьезным природным потенциалом, с ее серьезным человеческим капиталом, является огромным лаком куском, который интересен всему миру», - убеждена гостья программы. Как она напоминает, власть постоянно акцентирует внимание на том, что Украина принимает участие в этой войне именно за общие интересы с Европой.
Чтобы не быть голословной, она сообщает, что на территории Украины есть 3-4 европейские центры. «Это значит, что когда решают свои геостратегические вопросы крупные игроки в этом мире, то Украина может быть вполне пригодным полигоном для выяснения этих отношений...», - подчеркивает Ставнийчук.
Как сообщала Politeka, Ставнийчук оценила успешность визита Зеленского в США.
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Также Politeka писала о том, что Ставнийчук рассказала, куда пришла Украина за время правления Порошенко.