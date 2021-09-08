В программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук Марина Ставнийчук затронула тему выборов президента 2019 года и рассказала о них подробнее.
Прежде всего гостя программы затрагивает тему лжи, которую власть постоянно говорит украинцам. В частности, она рассказывает о строительстве дорог, которое каждая власть выставляет так, будто до нее этим никто не занимался.
Ставнийчук признается, что была поражена заявлением Гройсмана о строительстве дороги во Львов, ведь ее построили еще к Евро-2012 как необходимый объект для европейского Кубка по футболу. «То есть ложь как бы сопровождает это все», - констатирует юрист.
По поводу выборов в 2019 году она говорит так: Порошенко, очевидно, не считал Зеленского серьезным визави, а потому был уверен в своей легкой победе, ведь конкурентов у него не было. «Надо четко понимать, что по состоянию на 2019 год избирательная ситуация была сформирована таким образом, что все способные, знающие, опытные были отодвинуты теми или иными путями», - рассказывает Ставнийчук.
Как сообщала Politeka, Ставнийчук заявила, что сейчас мы живем в постобществе, в постправде.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Внучка Ротару показала, как выглядит их особняк за миллион долларов изнутри: колонны и темная мебель
Мер украинского города врезался в пассажирский автобус: первые кадры и подробности аварии
Оборвалась жизнь знаменитой советской певицы: "Вирус не выбирает, кого поразить"
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Также Politeka писала о том, что Ставнийчук оценила успешность визита Зеленского в США.