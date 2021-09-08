Эксперт Украинского института будущего Илия Куса в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» объяснил, зачем украинская власть заявляет, что президент США Джо Байден приедет в Украину

«Надо же создать ожидание. В Украине все так работает: создаются ожидания, их держат до момента часа Х, потом что-то происходит – там уже неважно, как оно там соответствует или не соответствует ожиданиям, и опять создаются новые ожидания. У нас так работает в целом политика, не только внешняя. То есть от ожидания к ожиданию мы живем мечтами и обещаниями», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас Байдену неинтересен визит в Украину.

«На данный момент никакого интереса у Джо Байдена лично и у его окружения делать большой визит в Украину нет. Я не исключаю, что он приедет… Возможно, просто на данный момент у него нет сейчас ни времени, ни, честно, желания, ни ресурсов на то, чтобы сейчас это все готовить. И у него сейчас куча других проблем», - сказал Куса.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США он называет «неплохим» и считает, что его не надо оправдывать подобными обещаниями.

«Конечно, договоренностей (по приезду Байдена в Украину, - ред.) нет. Потому что сейчас у Штатов совершенно другие приоритеты», - резюмировал эксперт.

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