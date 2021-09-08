Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о приоритетных направлениях работы Верховной Рады этой осени, а также назвала главные законопроекты, которые депутаты должны будут рассмотреть.

«Большая схватка наверняка развернется вокруг пенсионной реформы, которую парламент хочет запустить этой осенью. Депутаты планируют принять законопроект о введении второго накопительного уровня», - говорит Завальнюк.

Она отметила, что ранее в Раду этого созыва уже вносили несколько редакций этого документа, но все они не находили консенсуса ни в сессионном зале, ни в профильном комитете. По словам журналистки, замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что это будет своего рода вторая «земля», потому что оппозиция вряд ли упустит момент принятия такой фундаментальной реформы.

«Один из приоритетов Рады на ближайшие недели – закончить работу над законопроектами в рамках сотрудничества с МВФ и ЕС. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объяснил, что Украина уже выполнила все свои основные обязательства для продолжения программы макрофинансовой помощи. Но она связана с прогрессом по линии Международного валютного фонда. Ряд законопроектов, которые направлены на евроинтеграцию Украины, подпишут в октябре», - рассказала Завальнюк.

Журналистка также рассказала, что на осень запланирована работа с реформой децентрализации: до конца сентября в парламент могут внести переписанный вариант изменений в Конституцию, чтобы закрепить в ней существование громад и новое территориально-административное устройство.

«И наконец, с середины сентября в парламенте начнется бюджетный процесс. До 20 октября должно состояться первое чтение, и дальше у Верховной Рады будет месяц для работы над вторым чтением. И хотя парламентарии еще несколько лет назад отказались от голосований под новогоднюю ночь, практика показывает, что чаще всего госбюджет — декабрьская история. Судя по всему, сентябрь и октябрь будут напряжёнными. Принятие законопроектов будут сопровождаться пикетами», - подытожила Завальнюк.

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