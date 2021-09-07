Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський у програмі Мирослави Бобровської «А как на самом деле?» розповів, як рахується прожитковий мінімум.

«Береться мінімальний набір продуктів харчування, різного роду послуг для людини, який мінімально необхідний, скажімо так, для фізіологічного виживання. Плюс мінімальні якісь витрати на культурні потреби, освітні… І це називається мінімальним споживчим кошиком. І обраховується цінова вартість цього кошика – це і є фактично прожитковий мінімум», - каже експерт.

Він розкритикував ідею голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової скасувати градацію прожиткових мінімумів і встановити єдиний для всіх громадян, піднявши його до рівня 40% від середньої заробітної плати.

«Але ж є тенденція – середня заробітна плата не тільки зростає, вона і зменшується. На початку локдауну за позаминулий рік була середня зарплата 13 тис. грн, а на початку локдауну в минулому році вона знизилася до 11 тис. Зрозуміло, чому – багато підприємств не працювало… Так за логікою Третьякової виходить, треба було і знижувати соціальні всі стандарти, прожитковий мінімум тощо», - сказав Павловський.

За його словами, також стає незрозумілим, як визначати всі розміри соціальної допомоги, якщо їх відв’язати від прожиткового мінімуму.

«Тобто уряд на свій розсуд зі стелі буде визначати розміри соціальних допомог», - зазначив експерт.

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