Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, как считается прожиточный минимум.

«Берется минимальный набор продуктов питания, различного рода услуг для человека, который минимально необходим, скажем так, для физиологического выживания. Плюс минимальные какие-то расходы на культурные нужды, образовательные... И это называется минимальной потребительской корзиной. И рассчитывается ценовая стоимость этой корзины – это и есть фактически прожиточный минимум», - говорит эксперт.

Он раскритиковал идею председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой отменить градацию прожиточных минимумов и установить единый для всех граждан, подняв его до уровня 40% от средней заработной платы.

«Но ведь есть тенденция – средняя заработная плата не только растет, она и уменьшается. В начале локдауна за позапрошлый год была средняя зарплата 13 тыс. грн, а в начале локдауна в прошлом году она снизилась до 11 тыс. Понятно, почему – многие предприятия не работали... Так по логике Третьяковой значит, надо было снижать и социальные все стандарты, прожиточный минимум и т.д.», - сказал Павловский.

По его словам, также становится непонятным, как определять все размеры социальной помощи, если их отвязать от прожиточного минимума.

«То есть правительство по своему усмотрению с потолка будет определять размеры социальных пособий», - отметил эксперт.

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