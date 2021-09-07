Какие факторы будут этой осенью влиять на курс гривны к доллару? Вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает экономист Юрий Гаврилечко.

«В отношении курса валют существуют разнонаправленные тенденции. Украина продолжает заимствовать на внутреннем рынке доллары, выпуская валютные облигации внутреннего займа под фантастические проценты. Учётная ставка центральных банков европейских стран колеблется в районе плюс-минус ноля, а мы себе позволяем 10-11 процентов. Должно быть, мы очень богатая страна. Как раз приток спекулятивного капитала в Украину очень серьёзно держит курс гривны. А доллар продолжает девальвировать. Существует масса вариантов допечатывания долларов, в связи сначала с количественными смягчениями, а потом с поддержкой экономики в США. Всё это, безусловно, влияет на курс доллара», - говорит экономист.

Другим фактором, который определяет ситуацию, он назвал снижение деловой активности.

«При этом по всему миру уже произошёл подъём стоимости энергоносителей, полезных ископаемых, продуктов питания. Соответственно, по отношению к ним доллар падает», - отмечает Юрий Гаврилечко.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт высказал мнение, что теневой сегмент в украинской экономике не настолько велик, как заявляет власть .