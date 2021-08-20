Економічний експерт Юрій Гаврилечко у програмі Любові Завальнюк «Суть подій» розповів про тіньовий сектор економіки в Україні.

За словами експерта, влада у своїх заявах перебільшує частку тіньового сектору в українській економіці, оцінюючи її в 41%. Аби не бути голослівним, він пропонує поглянути на кількість робочого населення в державі: працездатних віком 18-60 років – 16 мільйонів, 11 мільйонів з яких постійно платять ЄСВ, а 5 мільйонів перебувають закордоном. «І у нас є дійсно колосальний тіньовий сегмент, який держава самостійно провокує. Але цей тіньовий сегмент легальний абсолютно», - стверджує Гаврилечко.

Як він зазначає, аби тіньовий сектор існував, йому потрібні робочі руки. А із заяв про 40% тіньового сегменту експерт робить такі висновки: «Тіньовий сектор набагато ефективніший, ніж світлий, тому там може працювати менша кількість народу. Теоретично».

Окрім цього, каже гість програми, для цього потрібне фізичне, енергетичне та грошове забезпечення. «Виникає резонне питання – якщо у нас 40% економіки в тіні, то де ж вони, зарази, виробляють цю саму енергію?», - запитує Гаврилечко і додає, що йдеться про бензин, дизель та електроенергію. І це, підкреслює він, 40% в обсязі від легального сегмента економіки.

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