Экономический эксперт Юрий Гаврилечко в программе Любови Завальнюк «Суть событий» рассказал о теневом секторе экономики в Украине.

По словам эксперта, власть в своих заявлениях превышает долю теневого сектора в украинской экономике, оценивая ее в 41%. Чтобы не быть голословным, он предлагает взглянуть на количество рабочего населения в стране: трудоспособных в возрасте 18-60 лет – 16 миллионов, 11 миллионов из которых постоянно платят ЕСВ, а 5 миллионов находятся за рубежом. «И у нас есть действительно колоссальный теневой сегмент, который государство самостоятельно провоцирует. Но этот теневой сегмент легален абсолютно», - утверждает Гаврилечко.

Как он отмечает, чтобы теневой сектор существовал, ему нужны рабочие руки. А по заявлениям о 40% теневого сегмента эксперт делает следующие выводы: «Теневой сектор намного эффективнее, нежели светлый, поэтому там может работать меньшее количество народа. Теоретически».

Кроме этого, говорит гость программы, для этого нужно физическое, энергетическое и денежное обеспечение. «Возникает резонный вопрос – если у нас 40% экономики в тени, то где же они, заразы, производят эту самую энергию?», - спрашивает Гаврилечко и добавляет, что речь идет о бензине, дизеле и электроэнергии. И это, подчеркивает он, 40% в объеме от легального сегмента экономики.

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