Темой нового выпуска программы «Субъективно с Яник ой Мерило» стал переход от паспортов-книжечек к ID-карточкам. Подробнее об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Как объясняет гость программы, первоисточником паспортов-книжек являются учетные карточки, а это уже ставит под вопрос достоверность устаревших данных. Но больше всего Баник акцентирует на безопасности: «Бумажный паспорт имеет уровень безопасности, актуальный на 1992-1994 год». Исследуя различные уровни защиты, он сделал вывод, что паспорт-книжечка защищен хуже, чем современные банкноты.

Поэтому эксперт делает следующий вывод: «Паспортов-книжечек нет и не будет, потому что это довольно устаревший документ». Вместо этого, говорит он, сейчас происходит переход на ID-карты и эту цифровизацию двигает не одна только Минцифра, но и многие другие органы. «Это еще вопрос как раз доступности электронных сервисов, так как подавляющее большинство как раз нуждается в актуальной информации в электронной форме», - объясняет Баник.

Как он рассказывает, в паспортном сервисе можно увидеть постоянные очереди. По словам гостя программы, эти очереди свидетельствуют о том, что все больше и больше людей решают изменить свой старый бумажный паспорт на современную ID-карту. Попутно он признается, что и сам не так давно сменил паспорт.

Как сообщала Politeka, Мерило дала несколько советов по развитию стартапов в Украине .