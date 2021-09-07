В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский рассказал, как с первого января будет рассчитываться прожиточный минимум.

«Прожиточный минимум - это базовый социальный стандарт, через который рассчитываются все остальные виды социальных выплат, пособий, льгот и так далее. Он должен исчисляться согласно научной методике, когда берется минимальная потребительская корзина, в которой идет минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг. Берется и рассчитывается стоимость этой потребительской корзины, и эта стоимость потребительской корзины и составляет прожиточный минимум», - сообщил он.

Павловский сказал, что другое дело, какие товары входят в эту корзину и методика его расчета давно устарела. Но наша власть, подтвердил он, вообще хочет все это отменить и сделать из прожиточного минимума виртуальный показатель, от которого ничего не зависит. Они хотят, подчеркнул он, отвязать от прожиточного минимума минимальную зарплату, минимальную пенсию, виды социальных пособий и определять их с потолка.

«Власть хочет, чтобы правительство могло в произвольном порядке при наличии средств в бюджете определять размеры социальных пособий. То есть нечетко определен прожиточный минимум и через него все обязательства вычислять, а вот он просто есть этот прожиточный минимум как таковой показатель, который себе есть. Очень хорошо, что это решение пока не принято, но соответствующий законопроект о прожиточном минимуме уже внесен на рассмотрение», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, категории пенсионеров, которых ждет повышение пенсий в следующем году.