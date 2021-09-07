Белорусский экономист, поляк по национальности, президент Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в программе «On target с капи таном Гари Табах» рассказал, почему не учил историю.

«Все свои исторические учебники я выбросил, потому что там была сплошная ложь. Сразу говорю, что историю я не знаю, мы ее не учили, эти пропагандистские клише и штампы про Ледовое побоище, Монгольское иго. Это было из той оперы – сценарий, написанный в ЦК КПСС», - считает он.

В то время родители боялись говорить честно о настоящей истории.

«Конкретно в нашем месте, в поселке Сопоцкин на Гродненщине были «зеленые братья». Люди до конца 50-х прятались в лесах и боролись против Советской власти. В нашем поселке шутили: в армию идти со своим оружием или нет? Смысл этой фразы я понял только в 90-х», - говорит Романчук.

По его словам, о трагедии Катыни он узнал в 1989 году, когда уже начали говорить об этом.

«Я всю жизнь был убежден, что нужно говорить Хатынь. Я узнал от поляков правду, что реально был расстрел, там было 22 тысячи польских офицеров. Это я сейчас знаю, а тогда не знал. У нас кладбище, где были могилы польских офицеров, которых убили советские войска. Эти могилы были заброшены, никто ими не занимался. Конечно, когда уже была Республика Беларусь, когда уже можно было говорить правду, могилы те восстановили. Там было пара сотен человек конкретно в нашем месте», - рассказывает он.

Всего в Катыни расстреляли более 22 тысяч польских офицеров, утверждает Романчук.

«Там была Катынь и еще одно место в Смоленской области. Опять-таки, это я потом узнал. Их заставили туда пойти обманом: «Вы союзники, мы с вами вместе против фашистов будем бороться!». Вот и все. В то время не было никакой информации. У Анжея Вайды есть великолепный фильм по поводу Катыни. Это дань памяти, исторической правде», - отмечает политик.

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